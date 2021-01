Cosa rende un gioco di slot degno di nota

Le slot online sono quelle in grado di far divertire e monetizzare; infatti, i giocatori riceveranno una gamma piuttosto ampia di offerte e servizi vantaggiosi che meritano di essere citate. Grazie a ciò e per tanti altri motivi, le slot sono le preferite dei giocatori che si iscrivono ai casinò online .

Le incredibili caratteristiche delle slot online che tutti dovremmo conoscere

Le slot online sono giochi che vengono proposti agli utenti con offerte di prezzi variabili, infatti, i giocatori possono ottenerne tanti e con un limite basso di puntata. La parte migliore è che ci sono meno possibilità di perdere soldi quando si tratta di gioco d'azzardo online alle slot.

Tra le tante caratteristiche degne di nota, va sottolineato che oltre a bonus e jackpot progressivi , ci sono anche tantissime offerte riguardanti la prima iscrizione (bonus di benvenuto) cosi come quelle periodiche che vanno ad arricchire il conto gioco man mano che si procede con nuovi versamenti.

L'enorme numero di giochi di slot

Gli utenti riceveranno un'incredibile gamma di giochi di slot machine online che consentiranno loro di guadagnare facilmente. Questi sono infatti giochi che consentono di far aumentare le possibilità di vincita e le migliori sono anche corredate di un eccellente servizio di supporto clienti attivo sulla piattaforma 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tra le slot più gettonate degli ultimi anni a recitare un ruolo primario è sicuramente il gioco Book of Ra online che vanta funzionalità avanzate e uniche, una grafica a dir poco accattivante ed è basata sul tema dell’antico Egitto.

Presentata per la prima volta nel 2005 dalla Novomatic, il gioco continua a fare scalpore ed è così amato, che è stato persino votato come uno dei più scelti al mondo.

Con i suoi simboli egiziani e divertenti minigiochi, chi opta per questa slot potrà ottenere quanto di meglio sia presente sul panorama online vale a dire 5 rulli e 9 linee di scommessa e diverse funzioni speciali che è possibile attivare con il simbolo Book of Ra.

Inoltre si possono ottenere giri gratuiti, giri jolly, giochi bonus e persino simboli scatter. Con scommesse a partire da un minimo di 0,02 per linea, la slot Book of Ra è un gioco versatile che offre anche un tasso di ritorno al giocatore del 95% e moltiplicatori della tipologia 2x.

Funzioni bonus di successo

Per i fan più accaniti delle slot celebri, come Book of Ra e similari di altri autorevoli fornitori di provider ci sono anche i cosiddetti round bonus con cui giocare; infatti, oltre a vincere fantastici premi, ogni giro vincente offre l’opportunità di raddoppiare.

La funzione Gamble inoltre è un processo di selezione in due fasi. In primo luogo, basta scegliere carte nere o rosse e aspettare di vedere quale colore viene girato, per cui è possibile ottenere vincite fino a cinque volte il valore iniziale.

A margine va altresì aggiunto che in genere, i giochi di slot prodotti dalla Novomatic sono piuttosto semplici poiché questo fornitore di software si concentra principalmente sull'offerta di funzionalità uniche in termini di bonus e che si possono afferrare spesso e sono facili da visualizzare sui rulli.

Se ad esempio il simbolo extra che compare su due o tre rulli durante uno dei giri gratuiti diventa uno scatter e di conseguenza si aziona anche il moltiplicatore che va rendere la vincita ancora più interessante.

Da come si evince, giocare alle slot online il successo è garantito e grafica e colonne sonore sono anch’esse in grado di portare a mille la percentuale di adrenalina nei giocatori.