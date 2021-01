Picchia una passeggera a bordo di un treno: denunciato un pakistano di 23 anni

Due arresti, 14 indagati, 4.962 persone controllate di cui 1.141 con precedenti penali. Sono queste le cifre del bilancio di attività delle 516 pattuglie di Polizia Ferroviaria che sono state impegnate durante queste festività in Piemonte e Valle d'Aosta. Sono stati 50 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 107 treni presenziati; 33 i servizi lungo linea e 114 quelli di ordine pubblico.

In particolare a Torino Porta Nuova nel corso dei controlli presso i varchi di stazione, sono stati arrestati un cittadino italiano ricercato per furto dopo essere stato condannato alla pena di 5 mesi e 29 giorni di reclusione ed una giovane italiana ricercata dovendo espiare una pena di 2 anni di reclusione per molteplici reati di furto aggravato in abitazione.