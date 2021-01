"Zona gialla, commercianti in rosso": uno striscione contro le misure anti Covid

Questa notte le Mascherine Tricolori sono tornate in azione affiggendo uno striscione provocatorio con scritto "Zona gialla,

commercianti in rosso", a rimarcare le continue politiche del governo

che stanno sempre più affossando le attività italiane.



“Mentre il governo continua a preoccuparsi solo di cambiare i colori

alle regioni, limitando nuovamente le libertà dei cittadini e le

aperture delle attività, i commercianti l’unico colore che vedono è il rosso, quello della loro situazione economica.”



“Non si rendono conto - proseguono le Mascherine Tricolori - che i pochi aiuti economici non sono e non saranno mai sufficienti a colmare le ingenti perdite economiche subite in seguito alle chiusure forzate”.



“Ci sono attività , come quella dedicata al fitness o alla ristorazione, che sono ormai al collasso e non possono più permettersi di star chiuse o di lavorare saltuariamente. Di questo passo - conclude la nota - non sarà il virus a ucciderci, ma questo governo".