Quando a Torino il teatro era sperimentazione: l'Unione Culturale Antonicelli omaggia Vincenzo Ciaffi

A 75 anni dal debutto del dramma Woyzeck del tedesco Georg Büchner, portato in scena dalla compagnia Teatro sperimentale dell'Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino, sul sito www.unioneculturale.org e sui canali Youtube e Facebook verrà pubblicato, nella giornata di oggi, un omaggio a quell'esperienza e al suo regista, Vincenzo Ciaffi.

Un video che raccoglie alcune speciali testimonianze inedite: Luisella Ciaffi, sorella di Vincenzo, ricorda di quando dodicenne interpretò nello spettacolo la figlia del protagonista; Baba Richerme, giornalista Rai e figlia di Elda Caliari, legge una memoria autobiografica della madre sull'esperienza del Teatro dei Cento; Gian Renzo Morteo, storico del teatro, e Raf Vallone, che interpretò Woyzeck, ricordano Ciaffi nella registrazione di un incontro tenutosi in UC il 12 aprile 1983.

Un contributo realizzato assieme Marco Gobetti e con la collaborazione di Paolo Ciaffi Ricagno.

I materiali rimarranno disponibili agli utenti anche in futuro sui social e sul sito, a inaugurare una serie di contributi nati dalle ricerche a cui l’associazione si è dedicata in questi mesi di chiusura al pubblico.

"Stiamo vivendo un momento paradossale per la cultura - raccontano dalla sede di via Cesare Battisti -, che ci ha fatto prendere coscienza di difficoltà preesistenti e ben radicate ma che ha anche aspetti inediti. L’impossibilità per le persone di stare insieme a causa della pandemia si cala nel contesto di una rivoluzione digitale foriera di tentazioni e fraintendimenti pericolosi. C’è chi crede che il teatro, arte della scena e dei corpi, si possa trasferire on line fingendo di non vedere quali sono gli ingredienti indispensabili per fare sì che il teatro sia davvero autentico, magico e sociale, e possa dunque rappresentare l’antitesi alla situazione presente".

"Quando l’Unione culturale è nata, nel 1945, il teatro è stato uno dei primi campi in cui l’associazione si è cimentata - continuano -. Oggi pensiamo che studiare tutto ciò che in altre epoche ha rappresentato un teatro possibile sia la giusta prospettiva da cui interrogare il presente e immaginare il futuro". A patto di tenere bene a mente un pensiero di Morteo, secondo cui: “il teatro di ieri, come tutta la cultura e l’arte che ci giunge dal passato, dovrebbe essere assunto come elemento di confronto nei rispetti del presente e non come modello ideale”.

Si comincia quindi con un omaggio a Ciaffi, latinista e antifascista, esponente di spicco in quel panorama di intellettuali torinesi fondatori dell’Unione culturale, assieme a Felice Casorati, Oscar Navarro, Albino Galvano e Guido Hess Seborga. Fu anche tra coloro che s’impegnarono affinché la città si dotasse di un Teatro Stabile.

"Questo contributo - concludono dall'UC - vuole essere anche il prologo a una ricerca più approfondita su un’esperienza di sperimentazione che contribuì a cambiare la storia del teatro torinese, e non solo, del secondo dopoguerra".