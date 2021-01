Anas lavora all'adeguamento impianti nella galleria 'Piccola Dora' sulla ss24 del Monginevro

Anas ha programmato l’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria ‘Piccola Dora’ lungo la strada statale 24 “del Monginevro” tra Cesana Torinese e Claviere, in provincia di Torino. Per l’esecuzione degli interventi, a partire da lunedì 11 gennaio e fino a lunedì 1 febbraio sarà in vigore il senso unico alternato nella fascia oraria 7:30 – 17:30, esclusi i festivi.

Il progetto di intervento prevede la rimozione di tutti i punti luce esistenti e la realizzazione di un impianto di illuminazione con tecnologia LED a basso consumo energetico.

La nuova installazione è finalizzata a elevare gli standard di efficacia e di efficienza dell’illuminazione all’interno della galleria. Le lampade LED saranno inoltre controllate da un sistema di gestione in grado di regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno della galleria.

