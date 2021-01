Attualità |

La Reale Mutua Basket Torino cade a Milano contro Urania

La terza vittoria consecutiva è ancora tabù per i gialloblù

Priva di Cappelletti, fermato dal Covid a poche ore dalla palla a due, la Reale Mutua Basket Torino cade a Milano contro Urania, al termine di una partita combattuta. Dopo un buon avvio, con il 4-0 firmato Penna-Diop, la Reale Mutua si trova subito costretta ad inseguire, con i lombardi che volano sul +7 grazie alla precisione dall’arco di Bossi (11-4). La reazione dei gialloblù accende le partita: Campani e Pinkins accorciano, Penna da tre firma il nuovo vantaggio torinese (13-15), con il primo quarto che si chiude poi sul 15-17. Nella seconda decina le due squadre si affronta punto a punto con botta e risposta: da una parte Diop e Clark, dall’altra Raivio, Raspino e Piunti portano le due squadre al 20’ sul 34-39. Ad inizio ripresa Torino perde Diop per un problema fisico, ma Torino continua a dettare il passo, con Alibegovic e Campani che siglano il +7. I lombardi, però, non si arrende e i loro sforzi vengono premiati: i canestri di Piunti riportano a contatto i biancorossi, Bossi termina l’operazione sorpasso e fissa il risultato della terza frazione sul 48-47. L’ultima frazione è combattuta, Torino ritrova Diop ed il vantaggio in avvio di quarto, ma Milano è attenta e risponde colpo su colpo ai centri degli uomini di Cavina. A 4’ dalla fine Torino perde Clark per il 5° fallo, ma i gialloblù non perdono il mordente e dopo la tripla del pareggio di Campani, trova quella del nuovo vantaggio con Capitan Alibegovic (59-61). A poco più di un minuto dalla fine della partita Urania mette la freccia e passa avanti. Sul finale Bossi segna il +2 dalla lunetta, il possibile pareggio di Pinkins si infrange sul ferro. Finale 65-53 Urania Milano - Reale Mutua Basket Torino: 65-63 (15-17, 19-22, 14-8, 17-16)

Milano: Langston 12, Raspino 13, Raivio 15, Piunti 5, Bossi 11, Franco, Pesenato, Cavalleri, Lazzari, Benevelli, Valsecchi, Montano 6. All. Villa, ass. Riva

Torino: Penna 7, Diop 21, Bushati, Alibegovic 13, Pinkins 8, Clark 6, Pagani, Campani 8, Toscano. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto.

SM

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.