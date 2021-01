Meteo, nel fine settimana temperature in ribasso su Torino e provincia

Nel fine settimana il territorio del Nord Ovest sarà interessato da una massa d’aria più fredda e secca, che porterà a valori di temperatura piuttosto rigidi in un contesto stabile, foriero di estese gelate in pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Fino al10 gennaio cielo poco nuvoloso, sereno domenica. Gelate estese in pianura. Minime in pianura intorno -3-4°C e massime 2-4°C. In pianura venti moderati da Est

Da lunedì 11 gennaio cielo sereno e gelate estese.

