Il Baretti riparte con lo streaming: si comincia con il teatro-canzone dal dopoguerra agni anni Settanta

Prosegue in streaming, dopo l'avvio a dicembre, la stagione del Teatro Baretti di Torino, diretta da Rosa Mogliasso. Il mese di gennaio sarà denso di appuntamenti in sulla pagina Facebook ufficiale: il sipario virtuale riapre infatti martedì 12 con una co-produzione Musicampus e Mirabilia Entertainment.

Sono solo canzonette, con Andrea Murchio e Alessia Olivetti, è uno spettacolo nella forma del teatro/canzone in cui il protagonista, Nino, un umile impiegato col vizio del canto, ripercorre la sua vita in parallelo con i grandi avvenimenti che hanno segnato la storia d’Italia dal 1945 a oggi. E lo fa, appunto, non solo con le parole, ma anche con la musica.

Nino parlerà dei tempi duri della fine della seconda guerra mondiale, della ricostruzione, del boom economico, della dolce vita, degli anni di piombo, accompagnandosi con le grandi canzoni che hanno fatto da colonna sonora a quei momenti. Successi intramontabili come Parlami d’amore Mariù, Buonasera signorina, Volare, Mille lire al mese, e tanti altri ancora.

Accanto a lui, Giada, suo grande amore, che riproporrà sul palco passi di tip tap, twist e molti altri balli che hanno imperversato nella nostra penisola nel corso degli ultimi 70 anni.