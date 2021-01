Rai, Lega: "Nessuno tocchi le fiabe dei bambini. No a propaganda gender"

“Nel programma Oggi è un altro giorno, in onda nel pomeriggio di Rai1, si è parlato di fiabe classiche rilette in chiave femminista, arrivando a trattare di Bella Addormentata lesbica e Pinocchio essere ermafrodito. Inaccettabile in fascia protetta sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico".

Lo denunciano i parlamentari della Lega Alessandro Morelli, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi e Simone Pillon.

"La Lega dice no alla propaganda gender sulle Reti Rai e in primis in orari in cui i bambini sono davanti alla televisione. Presentiamo lunedì una interrogazione in Vigilanza. Gli spettatori più piccoli" concludono i parlamentari della Lega “hanno bisogno di rassicurazioni, specie in questo periodo ancor più delicato, e non di stravolgimenti che potrebbero turbare la loro sensibilità. Ci auguriamo che non accada mai più".