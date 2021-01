Coronavirus: lunedì parte lo screening al personale scolastico del Canavese

Lunedì 11 gennaio l’ASL TO4 avvia lo screening per il virus SARS-CoV-2 del personale scolastico docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle agenzie formative operanti nel sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del territorio, come disposto dalla Regione Piemonte. Lo screening, protratto fino al 31 marzo con frequenza quindicinale, si svolge su base volontaria ed è effettuato tramite test antigenico rapido.

I test verranno effettuati presso i due punti hot spot allestiti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi: a Cavagnolo, presso il Palazzetto dello Sport e a Rivarolo Canavese, presso il Centro di Protezione Civile, in via Martiri delle Foibe. A partire dalla settimana dell’11 gennaio, al fine di permettere il rispetto della periodicità di frequenza dello screening, esclusivamente per il personale scolastico sarà possibile prenotare il tampone antigenico rapido anche presso gli hot spot di Chivasso, di Ivrea, di Lanzo e di Settimo Torinese.