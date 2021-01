Corso per diventare segretaria di uno Studio Medico a Torino

La Segretaria di uno studio Medico è una figura strategica che richiede professionalità e competenze sempre più specifiche e adatte a un settore che cambia continuamente. Deve infatti poter essere un punto di riferimento non solo per i pazienti ma anche per l'intero studio, prodigandosi nell'organizzazione, nell'amministrazione e nella comunicazione. La figura della segretaria in ambito sanitario diventa così fondamentale per il ruolo che riveste e le capacità relazionali che deve possedere, inoltre deve avere sensibilità ed attenzione per gestire eventuali situazioni delicate, con particolare riguardo alla privacy dei pazienti e alla loro soddisfazione.

Solo preparandosi in modo innovativo, potrete acquisire una competenza molto richiesta. Se siete interessate, partecipate al corso segretaria studio medico torino. Allo scopo di poter lavorare immediatamente, inclusi nel corso saranno rilasciati i seguenti attestati: Attestato informativa Accordo Stato Regioni Generico; Attestato informativa Accordo Stato Regioni Specifico; Abilitazione all'utilizzo del Defibrillatore Automatico. Grazie alla convenzione con tre leader nella fornitura di software ci sarà la possibilità di utilizzare durante il corso i tre gestionali più diffusi in ambito medico, odontoiatrico e nei poliambulatori. Si potranno effettuare esercitazioni sui gestionali attraverso account dedicati messi a disposizione degli allievi, o da casa o utilizzando l'aula informatica.