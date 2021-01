Enterprise Europe Network e Confindustria Piemonte premiano Raspini per l'innovazione

"Raspini S.p.A. è un’azienda dinamica che reagisce velocemente a stimoli di cambiamento e, con un’attenzione tutt’altro che scontata per un’impresa di queste dimensioni, rende consapevoli e partecipi tutti i dipendenti alla propria strategia di innovazione".

Queste sono le motivazioni che le hanno consentito di ottenere un prestigioso riconoscimento per l’innovazione, a seguito di un’accurata analisi promossa da Enterprise Europe Network e condotta da Confindustria Piemonte.

Il campione con il quale Raspini S.p.A. è stata posta a confronto è composto da 140 imprese operanti nel settore agro alimentare appartenenti all’intero territorio europeo (inclusivo anche di Regno Unito, Norvegia e Svizzera), e con un numero di addetti da 25 a 500.

Tutte le aziende sono state valutate su cinque parametri fissi ed essenziali:

Strategia di innovazione

Organizzazione e cultura dell’innovazione

Processi del ciclo di vita dell’innovazione

Fattori abilitanti

Risultati nell’ambito dell’innovazione

La valutazione di Raspini S.p.A. ha raggiunto un ottimo risultato, superiore sia alle aziende facenti parte del campione di crescita economica, che alla media di tutte le imprese.

Raspini S.p.A. opera in un settore tradizionale, ma ha dimostrato di essere consapevole di come, l’innovazione di processo e di prodotto nell’agro-alimentare, sia sempre più un fattore essenziale per fabbricare e commercializzare i propri prodotti in maniera efficiente e competitiva.

In questo importante riconoscimento è documentato quanto Raspini abbia una chiara visione del futuro, fondata anche sull’innovazione e quanto la propria strategia aziendale sia indirizzata verso questo elemento così importante.

Dalla valutazione emerge chiaramente che l’azienda è molto attenta nella condivisione del proprio piano di innovazione e ne rende partecipi e consapevoli tutti i propri dipendenti.

Di fatto Raspini S.p.A. ha una vera e propria predisposizione culturale all’innovazione, è da sempre aperta a nuove idee e a nuovi metodi, vero segreto per adattarsi ai frequenti, e sempre più repentini, cambiamenti del mercato.

È quindi un’azienda dinamica che reagisce velocemente a stimoli di cambiamento, un’attitudine tutt’altro che scontata in aziende di queste dimensioni. La predisposizione all’innovazione risulta essere percepita in modo chiaro anche all’esterno, tanto da essere riscontrata da clienti e fornitori.

L’analisi di fatto conferma quanto la serietà, l’impegno quotidiano e la ricerca della qualità, valori fondanti e portati avanti con impegno e determinazione nella storia aziendale, siano riconosciuti e valutati, ma evidenzia anche la grande lungimiranza aziendale frutto di una forte esperienza consolidata negli anni.