La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani propone 15 fiabe in podcast per parlare di ecologia ai bambini

Proseguono a gennaio gli appuntamenti di Pod Stories, il ricco e variegato palinsesto di podcast radiofonici della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, per conservare, anche a distanza, un legame stretto con il proprio pubblico.

Da stasera tornano, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 21, le fiabe di Fila a nanna, a cura di Claudia Martore, dedicate ai più piccoli. Dopo aver interpretato, nel periodo natalizio, alcune delle Fiabe Italiane riscritte da Italo Calvino, gli attori della Fondazione TRG Onlus propongono quindici fiabe sul tema dell’ecologia, per parlare della natura e dei suoi eroi attraverso testi antichi e contemporanei.

E proprio per imparare ad amare, sin da piccoli, la terra, prima di ogni fiaba sarà anche trasmessa una pillola audio con la testimonianza di un esperto difensore dell’habitat, che insegnerà a rispettare l’ambiente, a non sprecare le risorse, a riciclare i materiali in modo corretto e a promuovere comportamenti virtuosi tra gli amici.

Da L'ALBERO di Shel Silverstein (con il contributo di Gabriele Salari, ufficio stampa di Greenpeace Italia e autore di libri su natura e ambiente, anche per ragazzi) a PICCOLA STORIA DI JADAV PAYENG di Carola Benedetto e Luciana Ciliento (pillola audio di Eugenio Cesaro, cantante e frontman della indie band italiana Eugenio in Via Di Gioia), da La REGINA DELLE API dei Fratelli Grimm (contributo di Letizia Palmisano, giornalista ambientale ed ecoblogger) a PICCOLA STORIA DI GRETA THUNBERG di Carola Benedetto e Luciana Ciliento (con l’audio della stessa autrice Luciana Ciliento insegnante, traduttrice e interprete), da IL MONDO IN SCATOLA di Gianni Rodari (pillola audio di Silvana Santo, giornalista e blogger di Unamammagreen) a IL MAGICO LUX di Alessandra Baruffato (pillola audio di Alessandra Fragale educatrice ambientale di Legambiente).

Di seguito il calendario completo:

Lunedì 11 gennaio alle ore 21

L' ALBERO di Shel Silverstein editore Salani traduzione di Daniela Gamba

Pillola audio di Gabriele Salari

Martedì 12 gennaio alle ore 21

IL GIGLIO DELLA FORESTA a cura di Lorenzo Bersezio e Maria Augusta Perez nel libro Fiabe Precolombiane della catena Mille e una fiaba ed. Giunti

Pillola audio di Teresa Agovino

Mercoledì 13 gennaio alle ore 21

PICCOLA STORIA DI JADAV PAYENG - Carola Benedetto e Luciana Ciliento Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo Edizione DeAgostini

Pillola audio di Eugenio Cesaro dei Eugenio in via di Gioia

Giovedì 14 gennaio alle ore 21

IL BAMBINO SALVA CADUTI - Vivian Lamarque da I bambini li salveranno (chi? gli animali)

Einaudi Ragazzi

Pillola audio di Anna Simone

Venerdì 15 gennaio alle ore 21

LA REGINA DELLE API dei Fratelli Grimm - Le fiabe del focolare, traduzione Clara Bovero Einaudi

Pillola audio di Letizia Palmisano

Lunedì 18 gennaio alle ore 21

L' ALBEROAUTOMOBILE di Arnaud La Val e Jaqueline Held emme edizioni Libricino intero

Pillola audio di Andrea Bertaglio

Martedì 19 gennaio alle ore 21

PICCOLA STORIA DI GRETA THUNBERG di Carola Benedetto e Luciana Ciliento - Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo Edizione DeAgostini

Pillola audio di Luciana Ciliento

Mercoledì 20 gennaio alle ore 21

KOSI L’AQUILA E IL PUMA, Walking Night Bear (Dott. Henryk binder), trad. Clara Lasagni e Vittoria De Santis da Il canto delle 7 erbe, edizioni Il Punto d’incontro

Pillola audio di Laura Zunico

Giovedì 21 gennaio alle ore 21

IL MONDO IN SCATOLA di Gianni Rodari - Novelle fatte a macchina ed. Einaudi

Pillola audio di Silvana Santo

Venerdì 22 gennaio alle ore 21

LA SCOPERTA DI EMMA di Cristiana Ricciulli - Fiabe per i custodi del pianeta edizioni Terra Nuova.

Pillola audio di Margherita Cortini

Lunedì 25 gennaio alle ore 21

PICCOLA STORIA DI PIERRE RABHI di Carola Benedetto e Luciana Ciliento - Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo Edizione DeAgostini

Pillola audio di Carola Benedetto

Martedì 26 gennaio alle ore 21

IL MAGICO LUX di Alessandra Baruffato - Fiabe per i custodi del pianeta edizioni Terra Nuova.

Pillola audio di Alessandra Fragale

Mercoledì 27 gennaio alle ore 21

UN BOSCO DA SALVARE Patrizia Andrich, prese da "Un mondo da salvare favole" di Patrizia Andrich

Giovedì 28 gennaio alle ore 21

CINQUE IN UN BACCELLO di Hans Cristian Andersen da "Fiabe" traduzione Alda Manghi e Marcella Rinaldi- Einaudi

Pillola audio di Elena Giardina

Venerdì 29 gennaio alle ore 21

I TRE RE ANIMALI di Giovan Battista Basile raccolti e tradotti da Italiano Marchetti e Ottorina Barbafiera nel libro Novelle di tutti i paesi ed. Capitol Bologna

Pillola audio di Carmela Kia Giambrone