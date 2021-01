In Comune una mozione per i diritti umani in Iran

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, questo pomeriggio, una mozione presentata dalla consigliera Cinzia Carlevaris (M5S) che impegna la Sindaca e la Giunta ad organizzare occasioni di dibattito pubblico sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran e a sostenere una posizione di ferma condanna del Governo iraniano, facendosene portavoce in ogni occasione di relazione con i rappresentati delle autorità del Paese asiatico.

Il testo della mozione ricorda come, da circa quattro decenni, la dittatura teocratica al potere in Iran è stata oggetto di 67 condanne per violazione dei diritti umani da parte dell'ONU, di numerose condanne da parte di Amnesty International, dell'Unione Europea e di varie organizzazioni per la difesa dei diritti umani.