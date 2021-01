Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 espugna Busto Arsizio

Nella stagione delle tante prime volte in A1 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 infrange un’altra tradizione sfavorevole vincendo contro Busto Arsizio, squadra contro cui in precedenza non aveva mai fatto punti.

Lo fa in modo inequivocabile, imponendosi 0-3 nel recupero della 10ª giornata, al cospetto di una Unet E-Work niente affatto arrendevole. I tre parziali terminano 23-25, 25-27 e 22-25, e riassumo l’andamento di una partita lottata, tirata e incerta dall’inizio alla fine. Oltre a fare un eccellente lavoro in tutti i fondamentali, in particolare il servizio e il muro-difesa, le ragazze di Bregoli mostrano nei finali dei set quel cinismo e quel “qualcosa in più” mancato domenica a Monza, che fa la differenza e permette di centrare una splendida vittoria.

Miglior realizzatrice è di gran lunga una Grobelna a tratti incontenibile, autrice di 25 punti; in doppia cifra anche Perinelli e Villani con 11 punti a testa. Dall’altra parte della rete spiccano i 18 punti di Gray. Grazie a questo risultato la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 consolida il quinto posto in classifica salendo a 26 punti, con 7 punti di vantaggio sul sesto posto e tre incontri ancora da recuperare.

Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (23-25; 25-27; 22-25)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Poulter 2, Mingardi, Olivotto 7, Stevanovic 10, Gray 18, Gennari 4, Leonardi (L); Escamilla 4, Herrera Blanco, Piccinini. N.e. Bonelli, Bulovic, Cucco (2L). All. Musso.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 25, Mazzaro 9, Zambelli 1, Perinelli 11, Villani 11, De Bortoli (L); Alhassan 4, Frantti, Laak. Ne. Mayer, Meijers, Fini, Gibertini (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

ARBITRI: Bassan di Milano e Prati di Pavia.

NOTE: durata set: 27′, 29′, 28′. Errori in battuta: 8-2. Ace: 2-5. Ricezione positiva: 58%-58%. Ricezione perfetta: 40%-36%. Positività in attacco: 38%-39%. Errori in attacco: 5-9. Muri vincenti: 10-10.