5 cose che puoi fare con lo smartphone grazie alla tecnologia

La tecnologia e il progresso scientifico avanzano e portano nuove funzionalità direttamente nelle nostre mani: basta avere uno smartphone per effettuare moltissime cose. Vediamo nel dettaglio alcune cose che non avresti mai pensato di poter fare con un click, o forse sì.

I pagamenti contactless: lo smartphone come bancomat

Addio vecchie carte bancomat: diversi istituti bancari hanno messo a disposizione dei propri clienti specifiche applicazioni attraverso le quali poter svolgere tutte le operazioni per le quali, fino a poco tempo fa, era necessario utilizzare il bancomat o rivolgersi agli sportelli. Stiamo parlando ad esempio dei pagamenti: grazie alla tecnologia contactless infatti per pagare il conto in un negozio o supermercato sarà sufficiente lanciare l’applicazione e avvicinare il telefono al pos.

I pagamenti digitali mediante Paypal

Sempre più diffusi sono poi i pagamenti digitali e leader in questo settore è senza dubbio Paypal. Aprendo il proprio conto mediante un indirizzo email e associando il proprio conto bancario o una carta è possibile trasferire denaro e effettuare pagamenti in totale semplicità attraverso il proprio smartphone: basta un click! La somma sarà poi scalata dal saldo presente sul conto o addebitata sul conto corrente attraverso un addebito SSID. Il metodo di pagamento Paypal è molto diffuso sugli e-commerce e sul web in generale: rende infatti possibile pagare del cibo d’asporto, consegnato direttamente a casa, o in generale prodotti e merce acquistata. Per quanto riguarda le transazioni Paypal, poi, è importante sottolineare che i suoi utenti hanno la possibilità di godere della Protezione Acquisti.

Questa importante funzione permette di ottenere un rimborso qualora il prodotto acquistato non viene recapitato o nei casi in cui la merce non corrisponde alla descrizione riportata sul sito di vendita. Una sorta di garanzia del consumatore, in grado di offrire il rimborso totale delle spese sostenute nei casi in cui venga riconosciuta l’effettiva non conformità. Grazie ai sempre crescenti utenti di Paypal, fra di essi è possibile anche trasferire somme di denaro virtuale: aspetto decisamente conveniente anche nei casi in cui si partecipa ad una colletta per un regalo.

Fare la spesa attraverso lo smartphone

Poco tempo per recarsi al supermercato a fare la spesa? Falla con lo smartphone! Sono sempre più coloro che dal proprio ufficio o domicilio scelgono di fare la spesa online, richiedendo la consegna a casa. La rete degli esercizi commerciali che, viste anche le normative per il contenimento della pandemia, offrono il servizio di spesa online, è sempre più ampia ed effettuare pagamenti virtuali si sta rivelando una scelta sempre più preferibile. Un piccolo gesto che realmente può facilitare l’organizzazione delle giornate.

Pagare i propri acquisti con la carta di credito

L'utilizzo di conto Paypal non è l’unica forma di pagamento possibile. Tra i pagamenti virtuali, che possono essere effettuati con lo smartphone, continuano a trovare spazio le carte di credito. Questo tipo di prodotto finanziario ha nel corso dei tempi subito una rapida e funzionale evoluzione, tanto che molti istituti bancari ne hanno promosso e facilitato l’utilizzo. Non è raro infatti trovare le carte di credito all’interno dei metodi di pagamento accettati dalla maggior parte dei siti: questo grazie ad un loro facile utilizzo e ad una perfetta tracciabilità dei pagamenti.

Le applicazioni per le scommesse sportive

Trovano sempre più spazio le applicazioni che permettono di giocare: tra queste le più diffuse sono certamente le ultime app di scommesse sportive . Eh si, perché se prima era necessario recarsi nelle sale gioco, oggi è possibile piazzare il proprio pronostico in maniera semplice e veloce, attraverso specifiche applicazioni attraverso cui giocare quando e quanto si vuole. Inoltre, grazie alla presenza sul web di moltissime pagine, siti e applicazioni destinate a questo mondo, è possibile venire a conoscenza dei pronostici degli esperti sui principali eventi sportivi.

Potendosi confrontare quindi in questo senso anche con professionisti o meno del settore, è possibile effettuare giocate più mirate, e quindi più vincenti. Le app di scommesse sportive possono essere poi installate su qualsiasi dispositivo, sia Android che iOS, rendendo possibile e agevole la giocata sua su smartphone, sia su tablet. Talvolta è poi possibile seguire l’andamento delle partite live, in maniera da rimanere sempre aggiornati sugli ultimi risultati e su ciò che avviene in campo. La tecnologia non semplifica solo gli impegni quotidiani, ma rende accessibili e quindi alla portata di tutti, anche i momenti di svago in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata.