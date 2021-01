L'ombra della crisi di Governo si allunga su Embraco: "A rischio il progetto Italcomp?"

Una crisi romana, ma con riflessi locali. Non poteva essere diversa, la dinamica legata ai sussulti che il Governo Conte-Bis sta subendo in queste ore dopo l'abbandono delle due ministre di Italia Viva e l'attacco frontale del leader Matteo Renzi. E se con il passare dei giorni si cercano soluzioni per l'esecutivo, ci sono partite che si giocano sul territorio e che non possono aspettare a lungo.

Come Embraco, già Ventures, che dopo la brutta esperienza degli ultimi mesi ora guardava con fiducia (insieme ai suoi 400 lavoratori) al progetto Italcomp, la nuova società a forte partecipazione pubblica che insieme allo stabilimento di Riva di Chieri avrebbe dovuto garantire un futuro anche per la Acc di Mel, in provincia di Belluno.

Una partita in cui Invitalia e il Governo giocano un ruolo fondamentale, ma che orai si ritrova senza certezze, mentre in Europa non mancano i dubbi e le attese soprattutto per quanto riguarda la partita di Acc, ma che inevitabilmente finiscono per addensare le nubi anche su Embraco. “È necessario creare immediatamente la nuova società Italcomp, con l’obiettivo di avviare il nuovo progetto industriale e dare certezze ai 400 lavoratori, stanchi di promesse non mantenute da parte dei tre ministri che si sono succeduti in questa vicenda - dice Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino -. Ricordiamo che il 20 luglio scadranno gli ammortizzatori sociali e, in mancanza di alternative industriali, il curatore fallimentare sarà obbligato a inviare le lettere di licenziamento ai lavoratori”.