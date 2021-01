Specchio delle mie brame…

Una delle filosofe che leggo con piacere, sempre, è Simone Weil. Non vi sto qui a raccontare tutta la biografia di questa donna perché in questa rubrica ci focalizziamo sui concetti per non disperderci. Ci soffermiamo quindi insieme su un caposaldo delle sue idee filosofiche.

Per Weil pensare a se stesse a partire dell'immagine che ci facciamo di noi, bella o brutta, guardandoci allo specchio, significa dipendere da un'immagine fuori di noi e anche dallo sguardo altrui, qualcosa in cui ci si può sprofondare e ci si può perdere. Ci avete mai pensato quanto dipenda la nostra immagine interiore da quella esteriore e quella esteriore da un immaginario collettivo al di fuori di noi che poi interiorizziamo?

Il Consiglio forse che potremmo estrapolare dalla filosofia di Weil è di ricordarci che non esiste solo la nostra immagine riflessa ma molto molto di più. Sono sicura che lo sappiamo ma forse vale la pena ripetercelo. Io vorrei inoltre aggiungere che mentre ci guardiamo allo specchio e magari non ci piacciamo, forse proprio in quel momento, dovremmo ricordarci dei nostri punti di forza, ti quanto amore abbiamo nel nostro cuore e di tutto il bello che sentiamo e spargiamo. Tutto questo ci aiuterebbe a non perderci in un riflesso e a ricordarci che la bellezza è sicuramente qualcosa di più complesso.