Con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, le "lezioni narrate" per le scuole diventano podcast

Nuovo appuntamento per le famiglie con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani da lunedì 18 gennaio. Cominciano lunedì 18 gennaio le Lezioni narrate, momenti spettacolari on line, ma dal vivo, rivolti al mondo della scuola di ogni ordine e grado, per continuare a mantenere un contatto con le diverse realtà della didattica (dalle scuole d'infanzia alle secondarie di secondo grado), seppur nelle difficoltà del momento.

Iniziative che permettono di raggiungere indistintamente tutti gli allievi, offrendo alla didattica strumenti per poter affrontare, con linguaggi stimolanti e creativi, tematiche importanti per l’educazione dei cittadini del domani.

Per ogni incontro verrà prodotto un podcast audio, successivamente pubblicato sul sito www.casateatroragazzi.it e scaricabile.

Per i più piccoli, Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci racconterannno l’amicizia, costruita passo dopo passo, tra Quadrotto e Tondino, il confronto fra forme acute e tonde, l’ascolto di suoni curvi e spigolosi, l’incomprensione iniziale e l’intesa successiva.

Gli stessi accompagnano, con Costruttori di bellezza, le elementari e le classi prime e seconde delle medie in un viaggio virtuale composto da storie, aneddoti e immagini alla scoperta delle icone del Risorgimento, per svelare la visione di personaggi illuminati che oggi sono il nostro presente di strade, piazze, teatri, musei.

Matthias Martelli interpreterà poi Don iPhone, il prete delle nuove tecnologie che esalta lo Smartphone, il Wi-Fi, le App come nostri nuovi idoli nello spettacolo di successo Il web: un dio buono o cattivo? Dopo una prima parte teatrale, si svilupperà un dibattito con gli studenti ponendosi il quesito: Il web ha cambiato le nostre vite, portando evidenti vantaggi. Che cosa, però, rischiamo di perdere?

Infine, per il Giorno della Memoria, sarà reso disponibile I giorni del coprifuoco in podcast, esito di un laboratorio di creazione teatrale/digitale realizzato con gli allievi della classe III A dell'istituto "Antonelli" di Torino da Fondazione TRG Onlus/Theater Na de Dam/Antonio Bertusi Teatrante Errante, partendo dal confronto della parola “coprifuoco” nelle esperienze quotidiane di bambini e ragazzi a distanza di più di settant’anni.

Le attività proposte per le scuole sono gratuite, ma necessitano di prenotazione obbligatoria.