Niente turisti, ma sulle piste di Bardonecchia continuano a sciare i campioni: arriva Mattia Casse

Non potendo ospitare i turisti sulle proprie piste, Bardonecchia continua con i grandi nomi dello sci azzurro. A partire da domani, infatti, il valsusino Mattia Casse si allenerà sulle della città della alta Val di Susa. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dalle gare di Coppa del Mondo per qualche tempo, Casse riprende a sciare sulle piste di casa per testare le condizione in vista delle prossime gare.

Ma non ci sarà solo lui: giovedì e venerdì, dopo le gare del Grand Prix, che vedranno atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi in SuperG, Bardonecchia diventerà il teatro degli allenamenti della campionessa francese Tessa Worley, reduce da uno splendido secondo posto nello slalom gigante di Coppa del Mondo di Kraniska Gora e che darà il via a due giorni di training sulla pista numero 25.