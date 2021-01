Allarme rifiuti in piazza Nizza: "Abbandonati di fronte all'ingresso dei negozi" [FOTO]

Sacchi d'immondizia ammucchiati in disordine di fronte alle porte d'ingresso degli esercizi commerciali. E' la situazione che, ormai da cinque anni, si verifica quotidianamente in piazza Nizza, di preciso al numero 79. Qui hanno sede un bar e una pasticceria, di proprietà della MAT.MA S.S.

"Gli affittuari - segnala Maria Teresa Viglione, rappresentante della società - lamentano il disagio di non poter neanche aprire la porta per arieggiare, rischiando l'entrata di roditori e odori maleodoranti".

Nonostante le numerose segnalazioni all'Amiat, i disagi persistono. "Oltre al danno privato dei commercianti - prosegue -, non è da sottovalutare l’indecorosa situazione in cui riversa una delle più importanti piazze di Torino, per la quale sono state fatto più opere di riqualificazione, che sicuramente saranno vane e inutili se, passeggiando, le persone rischiano di inciampare in mucchi di spazzatura sporchi e disgustosi".