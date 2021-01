Tutti pazzi per le “lampade da cena”: ecco Stilosa, design ad un prezzo democratico

Il suo design ricercato trasforma ogni cena in un momento magico: basta sfiorare la superficie touch di Stilosa, la lampada di Madrigal, per creare un’atmosfera intima e calda, senza l’ingombro dei fili. Stilosa non una semplice lampada ricaricabile.

Con la lampada da tavolo touch Stilosa renderai il tuo arredamento molto più elegante e di buon gusto. Infatti, la luce che emana rende più affascinante sia una casa in stile classico che una più moderna. Ecco perché questa lampada da tavolo si adatta a qualunque luogo: dalla scrivania a un comò fino al giardino. Inoltre, non dovrai preoccuparti del fascio luminoso: grazie ai suoi 48 led regolabili, potrai donare ai tuoi spazi una luce calda e naturale.

In alluminio verniciato, si tratta di un prodotto innovativo, per la casa e non solo, che sta piacendo sempre di più tanto che in molti la scelgono come oggetto d’arredo anche per bar e ristoranti. Grazie alla protezione IP54 può essere usata sia nei luoghi al chiuso che in quelli all’aperto: è resistente alla polvere e all’acqua e ben si adatta ad ogni tipo di ambiente.

La lampada ricaricabile Stilosa: la tecnologia in un oggetto di design

Ricaricabile, a led e touch: sono queste le tre caratteristiche che rendono questa lampada super ricercata e apprezzata. Dimenticati di lampadine e fili sparsi per casa: grazie a Stilosa hai solo bisogno di un cavo micro USB standard per ricaricarla. Cosa volere di più?! In soli 38 cm di altezza hai tutto il necessario per rendere gli ambienti ben illuminati. La lampada senza fili Stilosa si accende e si spegne con un solo tocco, senza doverla collegare a nessuna presa. Inoltre, ha una funzione di dimmer con memoria grazie al quale potrai regolare l’intensità della luce mantenendo il dito sulla superficie fino al raggiungimento della tua luminosità ideale. Stilosa si ricarica con un cavetto micro USB standard, incluso nella confezione insieme al caricabatterie USB da 10W per la carica veloce.

Lampada da tavolo led: dove usarla? Ecco alcuni nostri consigli

Oltre ad essere esteticamente bella, Stilosa è così pratica che puoi utilizzarla ovunque tu voglia. In bianco, nero e bronzo è perfetta per qualsiasi tipo di arredamento e si abbina perfettamente allo stile della tua casa. Se hai bisogno di una luce calda mentre studi o lavori, puoi posizionarla sulla tua scrivania. Oppure, se hai organizzato una cena con i tuoi amici, Stilosa renderà la serata ancora più piacevole. Per questo puoi anche pensare di utilizzarla per le cene romantiche nel tuo ristorante: così renderai l’atmosfera ancora più magica.

Perché Stilosa? I cinque motivi per scegliere questa lampada led

Perché Stilosa e non un altro tipo di lampada ricaricabile da tavolo? Ecco i 5 motivi per cui non potrai fare a meno di sceglierla:

Bella ed elegante. In tutte le cose, e quindi soprattutto per gli oggetti di arredamento, anche l’occhio vuole la sua parte. Per questo il primo motivo per cui scegliere Stilosa è la sua bellezza, eleganza, l’ottima fattura e perché è realizzata seguendo gli ultimi trend dell’arredamento contemporaneo. Dimenticati di lampadine e spine. Quante volte ti è capitato di non poter accendere la tua lampada perché la corrente era momentaneamente saltata? Sicuramente tante. E quante volte le lampadine si sono fulminate? Altrettanto spesso. Ecco, con Stilosa questi saranno soltanto lontani ricordi. Inoltre, non avrai più il problema di doverla collegare alla spina di corrente e avere, quindi, fili sparsi nella stanza. Perfetta per chi ama le novità tecnologiche. L’altra innovazione di Stilosa è il suo essere una lampada completamente touch: con un solo tocco l’accenderai e spegnerai e con uno prolungato regolerai la luminosità. In base a questa, la carica completa ti durerà dalle 9 alle 48 ore. Garanzia di due anni. Dalla data di acquisto avrai una garanzia di due anni sul prodotto. Per questo Madrigal è sempre con te anche dopo la tua scelta. Porta Stilosa ovunque. Stilosa è talmente comoda che potrai portarla con te nella tua seconda casa, a pranzo dai tuoi genitori o sul terrazzo nelle sere d’estate. Con questa lampada da tavolo avrai la luce migliore per le tue esigenze!

La lampada ha un prezzo democratico: € 69.99 sul sito madrigal-design.com