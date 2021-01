Chieri, l'attacco di Rachele Sacco: "L'assordante silenzio del sindaco sul deposito di scorie a Carmagnola"

"Mi stupisce che, mentre tutto il mondo politico, amministrativo, imprenditoriale della zona e dell’intero Piemonte sono in subbuglio per contrastare i siti piemontesi idonei per il deposito nazionale di scorie radioattive ed, in particolare, il sito di Carmagnola, a tacere sia il Sindaco Sicchiero", attacca Rachele Sacco, Consigliere comunale di Chieri (Progetto per Chieri - Salviamo l'Ospedale insieme).

"Neppure un rigo, una mezza dichiarazione, un post su Facebook. Piuttosto che parlare di ambiente, di difesa delle produzioni agricole pregiate di Carmagnola e del nostro territorio, della salute delle persone, messe a repentaglio se si realizzasse il deposito in loco, il primo cittadino chierese si mette in mostra per la firma di una petizione per una legge sull’antifascismo. Oggi l’antifascismo più che a parole si deve dimostrare nei fatti. Con l’impegno politico e democratico".

"Non solo, bisognerebbe combattere ogni forma di estremismo, sia di destra che di sinistra", aggiunge Rachele Sacco. "Credo però che i problemi urgenti siano altri. E se l’ambiente per Sicchiero non è importante, gli suggerisco di occuparsi dell’emergenza Covid, di quella economica (attività sul lastrico, disoccupati e famiglie alla fame), delle vaccinazioni, la sanità agonizzante e molto altro. Ma come si fa ad essere così distanti dai problemi reali della gente?".

"Come si fa ad essere così scollegati dalla realtà che ci circonda? Sicchiero e i suoi pensano che le priorità riguardino l’anagrafe antifascista e alla Repubblica d’Europa. Io, invece, ho a cuore i miei concittadini e anche questa settimana continueremo la raccolta firme nelle vie, nelle piazze e presso il mio studio. Insieme ai membri di Progetto per Chieri, Comitato per l‘ospedale ed Era Ambiente", conclude Rachele Sacco.

"Nel fine settimana siamo scesi in piazza per la raccolta firme in difesa dei nostri territori, e la risposta dei chieresi non è mancata. A centinaia hanno già sottoscritto la petizione per togliere il sito di Carmagnola dalla lista degli idonei al deposito di scorie nucleari".