Comunali, Fornaro e Grimaldi (LeU): "Impegnati per mettere al riparo il Paese da queste destre"

"Oggi Liliana Segre è entrata al Senato per votare la fiducia a Giuseppe Conte. Come sapete da mesi non partecipa alle sedute perché i medici le hanno sconsigliato di esporsi al rischio di contagio. Oggi ha deciso di farlo; per senso del dovere e per indignazione civile. I nostri pensieri sono rivolti a lei e a compagni come Emanuele Macaluso che ci ha appena lasciati, una generazione che si è forgiata in anni duri e brechtiani ma segnati dall’idea che alla lotta politica non è estraneo il rispetto e una certa idea delle relazioni anche personali, nell’ambito di una storia condivisa e segnata da un afflato comune da valori fondanti condivisi", è il commento di Federico Fornaro, capogruppo di Liberi Uguali alla Camera e di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.