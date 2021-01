La richiesta di Uncem: "Bene gli spostamenti nelle seconde case, ora si permetta a tutti di particare gli sport della neve"

"La possibilità di raggiungere le 'seconde case', tutte le abitazioni, anche fuori dalla propria regione, è un segnale di apertura positivo nell'ultimo DPCM con le misure in vigore da domenica. Ma ora occorre sancire in modo definitivo che le attività sportive amatoriali sulla neve, in particolare ciaspole e scialpinismo, passeggiate e gite, si possono svolgere raggiungendo tutte le località montane". Lo affermano Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

"Deve essere possibile fare un'escursione piuttosto che una gita sugli sci, distanziati. Il DPCM, come i precedenti, prevede che ci si possa spostare per 'svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune'. Le attività sportive sono tra queste attività ma occorre un chiarimento urgente e preciso, che agevoli tutti, comprese le forze dell'ordine. Consentire di raggiungere località montane per svolgere attività sportiva amatoriale individuale non alimenta il contagio. Spostarsi verso il Terminillo o la Val Brembana, verso la Carnia o nei Monti Lattari deve essere consentito".

"Ciaspolate e sci alpinismo non si possono certo fare in centro a Napoli o a Bergamo. Dunque le attività sportive devono essere permesse fuori dal proprio Comune e il Governo deve fare chiarezza nelle FAQ sul sito, come anche auspicato dal CAI", hanno concluso Colombero e Bussone.