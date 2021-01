IIS Giolitti Bellisario, una scelta per il tuo futuro!

Chi sceglie l'IIS Giolitti Bellisario decide di non precludersi nulla.

La nostra scuola offre, infatti, un'ampia gamma di corsi professionali e tecnici che guardano al futuro e puntano su quei settori di eccellenza legati al "Made in Italy" di cui il nostro Paese ha sempre bisogno. Ogni nostro studente può intraprendere una carriera professionale già da subito, ma può altresì proseguire la sua attività di studio in tutti i corsi universitari, ITS o IFTS.

Cosa aspetti a metterti in gioco? Aspettiamo Te!

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro lunedì 25 gennaio alle ore 20.00, accedendo alla pagina dedicata del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline

I CODICI MECCANOGRAFICI dei nostri plessi, con relativi profili professionali sono i seguenti:

Alberghiero Giolitti, plesso di Mondovì - CNRH02602C

- Professionista di CUCINA e PASTICCERIA

- Professionista di PASTICCERIA, CIOCCOLATERIA e GELATERIA

- Professionista di SALA e VENDITA

- Professionista di ACCOGLIENZA TURISTICA

Alberghiero Paire, plesso di Barge - CNRH02601B

- Professionista di CUCINA e PASTICCERIA

- Professionista di PASTICCERIA, CIOCCOLATERIA e GELATERIA

- Professionista di SALA e VENDITA

- Professionista di ACCOGLIENZA TURISTICA

Istituto Professionale per il commercio Bellisario, plesso di Mondovì - CNRC026016

- Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI

- Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ e l’ASSISTENZA SOCIALE

Istituto Agrario, plesso di Mondovì - CNTA026013

- Indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA

Le nostre segreterie sono a disposizione per eventuali chiarimenti sulla compilazione della domanda!

Per maggiori informazioni contattare:

- telefono 0174-552249 per i plessi Giolitti, Bellisario e Istituto Agrario

- telefono 0175-349198 per il plesso Paire