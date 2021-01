TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Pinerolo raggiunge Roma e Mondovì in Pool Promozione

Restano ancora 13 partite da disputare nella Regular Season della Serie A2 Femminile (girone Ovest), anche se gran parte dei verdetti sono stati già emessi ed altri attendono solo il conforto della certezza matematica.

Partendo dalle zone “nobili” della classifica, sono 3 le squadre che hanno già in tasca il biglietto per la Pool Promozione: Acqua & Sapone Roma, Lpm Bam Mondovì ed Eurospin Pinerolo. La squadra di coach Marchiaro ha strappato il pass grazie al successo per 3-0 ottenuto nel derby contro il Barricalla Cus Torino, in un match dominato dall’inizio alla fine da Zago e compagne. Restano ancora da assegnare due posti di Pool Promozione, ma le vittorie di Sigel Marsala e Green Warriors Sassuolo, rispettivamente contro Club Italia Crai (3-0) ed Exacer Montale (1-3) riducono al lumicino le speranze della Futura Busto Arsizio, sconfitta in casa per 3-1 dalla Lpm Bam Mondovì.

La squadra di coach Delmati ha interpretato nel migliore dei modi la sfida contro le “Cocche” di Lucchini, finendo per vincere e soprattutto convincere. Vittoria che per le Pumine significa anche accesso nel tabellone di Coppa Italia, dove era già presente la capolista Roma. Per la Futura Busto Arsizio, dunque, solo la concomitanza di molteplici ed improbabili combinazioni tiene ancora aperta la porta della Pool Promozione. Al Sassuolo, invece, basterà conquistare un solo punto nella sfida in programma domenica contro il Marsala per avere la certezza di prendere parte. Prospettiva addirittura più rosea per la Sigel, che ha bisogno di due punti, ma che deve giocare ancora tre gare. Le siciliane potrebbero trovare i punti che servono già domani, nel recupero in programma contro l’Exacer Montale. Insomma, salvo incredibili scivoloni, i giochi per la Pool Promozione sembrano già fatti.

Quattro squadre, invece, sanno già che dovranno prendere parte alla Pool Salvezza: Hermaea Olbia, Barricalla Cus Torino, Club Italia Crai ed Exacer Montale. Da qui alla fine, comunque, nessuna formazione giocherà con il freno a mano tirato, anche perché il regolamento prevede che le squadre affronteranno la seconda fase con tutti i punti conquistati nella Regular Season. Da segnalare, inoltre, che la scorsa settimana, il Cda della Lega di Serie A ha approvato lo slittamento della partenza della seconda fase del campionato al 13-14 febbraio. Bocciata, invece, l’ipotesi di un blocco delle promozione e delle retrocessioni. Una scelta, quest’ultima, fortunatamente di buon senso, nel pieno rispetto delle regole.

Decidere di bloccare le promozioni a campionato in corso e senza una reale motivazione, sarebbe apparsa come una mancanza di rispetto nei confronti di tutte quelle società, ma anche dei loro sponsor e dei tifosi, che tra mille difficoltà hanno costruito delle squadre con l’obiettivo o il sogno del salto di categoria. Ma come già detto, fortunatamente alla fine ha prevalso il buon senso.

Ecco il quadro dei risultati, la nuova classifica e i prossimi impegni:

I risultati dell’8^ giornata di ritorno – 17/01/21

B. Cus Torino Eur. Pinerolo 0-3 F. Busto Arsizio Lpm Bam Mondovì 1-3 Sigel Marsala Club Italia Crai 3-0 Exacer Montale G. W. Sassuolo 1-3 A&S Roma Hermaea Olbia 3-1

I prossimi recuperi

20/01 Club Italia Crai B. Cus Torino - 20/01 Sigel Marsala Exacer Montale -

Il programma della 9^ giornata di ritorno – 24/01/21

Hermaea Olbia B. Cus Torino - Eur. Pinerolo F. Busto Arsizio - G.W. Sassuolo Sigel Marsala - Lpm Bam Mondovì Exacer Montale 23/01 Club Italia Crai A&S Roma -

La classifica