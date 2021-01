Lo streaming online: pilastro del successo del gioco virtuale e non solo

Come tutte le rivoluzioni tecnologiche e sociali che hanno investito l’uomo, anche quella digitale ha radicalmente modificato molti aspetti della nostra vita. L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da un mondo iperconnesso, dalle transazioni di denaro digitali all’intrattenimento virtuale. In questo ambito, lo streaming ha trovato una collocazione importante soprattutto per ciò che concerne l’intrattenimento, mutando per sempre l’offerta per gli utenti.

Cos’è lo streaming? In quali settori viene utilizzato e perché?

Tanti sono i termini inglesi diventati di dominio pubblico anche in italiano e molti di questi sono legati al mondo di internet. Streaming è assolutamente una delle parole inglesi più utilizzate in Italia: indissolubilmente legata già al mondo dello sport, ora è associata anche al mondo dell'intrattenimento in tutte le sue forme. Ciò perché streaming vuol dire flusso di dati multimediali in diretta: in pratica si tratta di una trasmissione in diretta online, sfruttando quindi la rete di internet. Esistono nello specifico due ambiti in cui lo streaming è protagonista assoluto, questi sono il settore dell’intrattenimento multimediale e quello della formazione da remoto, in particolare nella trasmissione di serie TV e film, tante sono le piattaforme attualmente disponibili con relative applicazioni per dispositivi mobili. Riportiamo i numeri di due colossi Amazon Prime e Netflix così da capire la portata del fenomeno: insieme contano oltre 300 milioni di abbonati al 2020. Per ciò che concerne la formazione da remoto sono invece molte le Università e le piattaforme online certificate che erogano servizi di apprendimento con docenti in diretta streaming, permettendo allo studente di avere un’interfaccia reale e a completa disposizione.

Lo streaming nel gioco: i tanto amati croupier live

Come anticipato nel paragrafo precedente lo streaming ha praticamente investito tutti gli ambiti del digitale, compreso quello del gioco. I migliori blackjack online, così come i più famosi tavoli da poker e casinò presenti in rete, offrono un servizio molto apprezzato: quello della presenza di un croupier in carne e ossa, che oltre a garantire la fluidità del gioco, permette una esperienza quanto più reale possibile, pur stando comodamente a casa; è facile riuscire a immaginare quanto cambi l’intrattenimento per un giocatore, che sia esso appassionato o alle prime armi. Inoltre, dato da non sottovalutare, l’introduzione dello streaming nel gioco online ha permesso ai tanti croupier italiani di ritagliarsi uno spazio professionale importante nei circuiti virtuali. Anche per ciò che riguarda i numeri legati al gioco online siamo di fronte a cifre che parlano da sole: il mercato globale del gioco online prevede una spesa di oltre 80 miliardi di dollari al 2024.

Lo streaming ha influenzato la nostra società in maniera irreversibile, aprendo le porte a nuovi modi di concepire la comunicazione, le distanze, e anche a nuove professioni o alle evoluzioni di queste. Anche l’erogazione di servizi professionali è cambiata con il digitale e lo streaming e quello dei croupier live che lavorano per piattaforme e casinò online è solo un esempio. La moltitudine di opportunità che il digitale rappresenta per l’uomo moderno e in particolare per tutta una generazione di nativi digitali è qualcosa di ancora inesplorato, che vedrà il proprio potenziale espresso al massimo forse fra un decennio o due.