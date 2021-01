Isole ecologiche, nel lotto Ingest un solo contenitore della carta: polemiche tra i cittadini

Lotta a colpi di rifiuti. Fa discutere la gestione delle isole ecologiche in via Val della Torre, nel lotto Ingest . Su tre isole, infatti, è presente solo un contenitore della carta: una situazione denunciata dall'associazione Giustizia & Sicurezza , che ha sollevato il dubbio che vi siano disparità di trattamento tra cittadini.

"Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia dell'inserimento di un contenitore per i rifiuti di carta nell'isola ecologica 61, in via Val della Torre. Una notizia che ci soddisfa, da tempo i cittadini chiedevano inserimento nuovi contenitori e maggior passaggio da parte di Amiat: quello che ci lascia sconcertati e ci fa rabbia è che l'intervento è stato eseguito solo per l'isola ecologia 61 e non anche per le numero 58 e 59" spiegano dall'associazione.