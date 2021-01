Pfizer taglia i vaccini, Cirio: “Concluderemo comunque la prima fase entro il 21 febbraio” [VIDEO]

Pfizer continua a tagliare i vaccini in tutta Europa e, come è normale che sia, gli effetti si ripercuotono tanto in Italia quanto in Piemonte. Pur dichiarandosi preoccupato, il presidente della Regione Alberto Cirio, loda la strategia messa in campo dal sistema sanitario piemontese per garantire il completamento della prima fase: “Siamo tra le regioni più virtuose d’Italia, ma non possiamo sbagliare: il vaccino è l’arma più potente che abbiamo per sconfiggere il Covid”.

Il ritardo delle consegne però ha obbligato il Piemonte a rimodulare gli obiettivi e i target delle Asl territoriali: “Chi ha più scorte ne cederà a chi ha carenze e tutti faranno il richiamo” spiega Cirio. “Siamo in grado di confermare che entro il 21 febbraio tutta la prima fase verrà conclusa con successo: ospedali, personale Rsa e anziani saranno vaccinati” annuncia il presidente della Regione.

Buone notizie poi da Moderna: il 25 gennaio infatti è attesa la consegna del vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica. Una consegna che lascia Cirio ottimista: “Sabato 30 partiremo con i vaccini Moderna per gli over 80: vaccineremo 2.400 persone. Sarà inoculato in strutture sanitarie, non ospedaliere, con la collaborazione dei medici di medicina generale”.



Per iniziare a comprendere gli effetti dei risultati del vaccino, il Governatore ha inoltre commissionato agli epidemiologi uno studio ad hoc sulla campagna vaccinale: “Ci diranno qual è l’incidenza: quando avremo vaccinato gli over 70, quale sarà l’immediato effetto su terapie intensive, ricoveri e mortalità? Ricordiamo che tutto questo lo facciamo per salvare le vite”.