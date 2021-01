Tre modi per morire a Torino

Come ogni inverno, a Torino, si ripresenta il problema dell’inquinamento atmosferico, creato dalla concausa, in proporzioni variabili, di riscaldamento domestico, attività industriali e traffico veicolare. E anche quest’anno la giunta Appendino ha risposto con gli strumenti che la legge le mette a disposizione, ovverosia le limitazioni al traffico veicolare privato, quando per alcuni giorni i valori a rischio superano la soglia di attenzione. Si tratta quindi di un provvedimento automatico, che dal punto di vista legale amministrativo non fa una grinza.

Ma questo è un inverno diverso da tutti gli altri, segnato dalla maledetta pandemia cinese, che a mio parere avrebbe meritato di essere considerato con occhi più attenti e ragionevoli.

Le considerazioni sono fondamentalmente due.

La prima è di ordine pratico ed immediato. Se si limita il traffico veicolare privato, si va a sovraccaricare quello pubblico; sono state potenziate le risorse ad esso dedicato, aumentando il numero dei mezzi dedicati e delle corse? Perché in caso contrario, il logico effetto ottenuto, sarà di aumentare il sovraffollamento dei mezzi pubblici, cosa che in questo periodo di Covid è altamente sconsigliata.

La seconda considerazione è strettamente correlata alla prima: questa primavera la giunta Appendino, con pochi soldi di vernice e molta demagogia, ha ridotto i controviali dei maggiori corsi torinesi a piste ciclabili, millantando il provvedimento come la panacea ai mali del traffico cittadino. Oggi, in pieno inverno, con la temperatura vicina se non sotto lo zero e con pioggia e neve che ciclicamente fanno capolino, le piste ciclabili sono desolatamente deserte, impegnate da pochi temerari, sicuramente una frazione di quelli che le usano in estate, quando però il riscaldamento domestico è spento e l’inquinamento sotto le soglie di rischio e la loro utilità pressoché nulla.

Grazie a queste scelte politiche della giunta Appendino, i cittadini torinesi e i pendolari che si recano in città per lavoro o studio, però, hanno l’alternativa: possono scegliere se morire di inquinamento atmosferico, per usare i mezzi privati, morire di Covid, per usare i mezzi pubblici sovraffollati, oppure morire di fame per le chiusure delle loro attività o la perdita dei loro posti di lavoro.

Ma a quest’ultima opzione sta lavorando, con impegno, il governo Conte.