Borgo Dora, Petrarulo e Scanderebech: “Serve una riqualificazione che coinvolga tutto il territorio”

La pedonalizzazione e i sempre più frequenti allagamenti in Borgo Dora, causati dalle piogge torrenziali del periodo primaverile/estivo, rischiano di approdare presto in Sala Rossa: il capogruppo di Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo (primo firmatario) e la consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech hanno infatti annunciato l'intenzione di presentare un'apposita mozione in Consiglio Comunale.

I due esponenti politici chiederanno, in particolare, che l'amministrazione tenga in considerazione le richieste fatte da alcuni residenti e commercianti attraverso diverse raccolta firme: “Il territorio - fanno sapere - pare essere stato ben poco messo a conoscenza, nelle sedi pubbliche, dei progetti di riqualificazione della zona mentre ha delle istanze urgenti da porre per integrarli e migliorarli. Trovare una soluzione ai ripetuti allagamenti dovrebbe essere una priorità, mentre la variazione della viabilità già realizzata da diverse settimane sta creando notevoli disagi alla circolazione”.

Come possibile soluzione verrà proposto l'avvio di un 'tavolo tecnico di confronto': “L'obiettivo - aggiungono – sarebbe quello di prevedere un piano di lavori al fine di risolvere i problemi causati dal non deflusso dell'acqua piovana, di rivedere il progetto di pedonalizzazione con il coinvolgimento di tutto il territorio, di sospendere ogni tipologia di lavoro non necessario e di presentare un reale piano di incidenza della pedonalizzazione”.