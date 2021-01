Rivoli, il M5S: "Solidarietà agli insegnanti bersagliati dalla becera propaganda d'odio leghista"

"Piena solidarietà alle/agli insegnanti, alle famiglie e soprattutto alle studentesse e agli studenti di Rivoli (TO) a cui la Lega vorrebbe negare la possibilità di comprendere quanto sia importante vivere in una società basata sul rispetto delle differenze, libera da ogni forma d’odio". Lo scrive il Gruppo Istruzione del Movimento 5 Stelle della Città Metropolitana di Torino sulla questione “gender” a scuola.

"L'atto presentato dalla maggioranza di centrodestra in Consiglio Comunale a Rivoli – spiegano i pentastellati – è grave e mira a creare consenso intorno a posizioni altamente discriminatorie. La 'teoria Gender', così come descritta dal centrodestra, non esiste, tantomeno viene insegnata. Col provvedimento in questione inoltre l’amministrazione vorrebbe vigilare sui programmi scolastici e sulle attività svolte in aula dalle/dagli insegnanti, minacciando l’autonomia scolastica senza averne titolo".

"Inaccettabili anche le insinuazioni che gli esponenti leghisti rivolgono al personale docente di Rivoli che, a loro dire, potrebbe 'condizionare e inculcare, nelle delicate menti dei bambini, dei concetti che null’altro possono fare se non confondere e ingenerare delle insicurezze sulla loro identità più profonda...'". Una posizione che il M5S trova “folle ed altamente offensiva".

"Dal momento che riteniamo inaccettabile questo atteggiamento inquisitorio nei confronti degli/delle insegnanti, chiediamo al Sindaco Tragaioli di schierarsi dalla parte delle scuole, di non dare attuazione alla mozione e di tornare in aula al più presto per mettere fine a questa triste vicenda. Siamo certi/e che il mondo della scuola rispedirà direttamente nel medioevo questo atto di indirizzo".