Nohup nuovo official partner della Reale Mutua Basket

L'amministratore delegato Nicolai: "Una nuova collaborazione per sviluppare nuovi e importanti progetti"

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare l'accordo con Nohup, che sarà official partner per la stagione 2020-2021. Nohup è una azienda di Consulenza IT, System Integration e Servizi alle Imprese, specializzata nella progettazione ed implementazione di soluzioni basate su nuove tecnologie digitali e di comunicazione. Nasce nel 2004 dall'idea imprenditoriale dei due attuali soci che, forti dell'esperienza ultradecennale in campo informatico, decidono di realizzare il sogno di un'impresa innovativa. Nohup si propone come partner tecnologico per tutti coloro che necessitano di infrastrutture e competenze specialistiche per le proprie attività in rete, rivolgendosi principalmente al mercato B2B. La mission è consentire ai clienti di intraprendere un cammino di evoluzione tecnologica, mettendo a disposizione un solido bagaglio di competenze ed offrendo servizi innovativi ed altamente personalizzati utilizzando le piattaforme, i prodotti ed i servizi tecnologici più innovativi presenti sul mercato. “Un nuovo partner – commenta Renato Nicolai, amministratore delegato Reale Mutua Torino – per sviluppare nuovi e importanti progetti. Sono davvero felice di avere Nohup al nostro fianco”.

