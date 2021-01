Fabiana Macaluso artista internazionale: quando l’arte non ha né confini né barriere e arriva in Kenya

L’artista internazionale Fabiana Macaluso finalmente corona uno dei suoi sogni più grandi grazie al suo duro lavoro e risparmio e grazie alla sua arte che dopo il suo viaggio in Kenya è diventata una vera missione di speranza per aiutare due villaggi in Kenya dove con il suo compagno di vita, in arte Alessio Castelli cantante, hanno lasciato amici kenioti ragazzi simpatici e umili che hanno sempre mantenuto la loro amicizia anche dopo l’abbraccio di addio in Kenya.

“Tornati dal Kenya si è accesa in me e il mio compagno in arte Alessio Castelli la grande esigenza di aiutare i nostri cari amici del villaggio Keresha e villaggio Msoloni - dichiara l’artista Fabiana Macaluso -: quindi è scattata una gran voglia in me di creare opere dedicate ai Masai per poterle sponsorizzare e vendere presso le gallerie per poter con i ricavati aiutare i nostri amici kenioti e da due anni che attendo questo momento è anche loro… il primo pozzo d’acqua potabile presso il villaggio Keresha è terminato e siamo tutti molto felici perché ora le persone di questo villaggio possono vivere leggermente meglio avendo acqua a disposizione per irrigare la terra per bere e per cucinare per lavarsi tutto sarà molto più facile l’acqua è una risorsa molto importante per avere un po’ più di autonomia".

"Grazie alla collaborazione di questi ragazzi e soprattutto Baraka Iha Kitsao che in questi anni e stato sempre in contatto con noi parlando molto bene la lingua italiana, siamo riusciti a portare avanti questo progetto dal nome “Arte e Vita “ creato da me…con il suo aiuto e i nostri risparmi siamo riusciti a dare vita al primo pozzo, ma in questi anni abbiamo aiutato in molte occasioni sia per far vaccinare qualcuno per la malaria, sia per aiuti ad alcune cure mediche per qualcuno di loro , in questo duro periodo le esigenze anche per il mangiare sono aumentate a causa dell’assenza del turismo e loro vivono esclusivamente grazie ai turisti", aggiunge.

"Abbiamo ovviamente fatto quello che era nelle nostre possibilità per dare una mano! Spero di riuscire a vendere delle mie opere per continuare a fare l’altro pozzo nell’altro villaggio e di fare molte altre cose arte permettendo, come ad esempio una scuola per i bambini, sono comunque ottimista e credo che il buon Dio ci aiuterà a donare tanto altro bene ….io e il mio compagno in arte Alessio Castelli speriamo al più presto che tutto finisca al più presto questo virus che da un anno ci sta bloccando e di poter ritornare i Kenya a trovare i nostri cari amici kenioti e riabbracciare delle persone meravigliose. Io non demordo e continuerò a creare opere nella speranza che la mia arte venga capita e apprezzata dal grande pubblico di tutto il mondo, che fino ad oggi mi ha sempre sostenuto e ringrazio chiunque mi segue nei miei social e nella vita reale che apprezza la mia arte e me".

"Devo ringraziare anche la mia manager Debora Cattoni che già mia amica dall’ottobre 2019 con me, portando la mia arte a Dubai presso uno dei suoi Guest dedicato al Memorial of Ferruccio Lamborghini ha deciso a dicembre 2020 di curare la mi arte aiutando i miei progetti futuri e spero che a pandemia finita si passa cominciare un nuovo percorso mano nella mano con una donna manager meravigliosa e attiva come me!".

Video integrale della costruzione del pozzo al villaggio Keresha in Kenya donato dall’artista Fabiana Macaluso:

