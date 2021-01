Revenge porn, il 19 febbraio la sentenza sul caso della maestra costretta a dimettersi

È atteso per il 19 febbraio il verdetto del Tribunale di Torino sul caso di revenge porn (all’epoca dei fatti non ancora reato in Italia), che vede vittima una giovane maestra d’asilo.

I fatti risalgono al 2018, quando la donna invia privatamente dei contenuti erotici al fidanzato dell’epoca. Questi li condivide con gli amici del calcetto, tra cui il papà di una bimba che frequenta lo stesso asilo dove insegna la maestra. Immagini e video finiscono nella mani della moglie dell'uomo, che secondo la Procura li divulga.

Presto la storia diventa di dominio pubblico, con la dirigente scolastica del plesso che, come sostiene l'accusa, una volta venuta a conoscenza dei contenuti hard, costringe la maestra a dimettersi. “L’ha costretta ad allontanarsi dall’asilo di fronte alle altre insegnanti” e “ha informato alcuni genitori che la ragazza era protagonista di video porno” ha spiegato nelle scorse udienze la pm Chiara Canepa, che ha chiesto una pena di 14 mesi per la preside e di 12 mesi per la mamma della bambina.

Fra gli imputati figurano anche due amici dell’ex fidanzato, che verranno giudicati con rito abbreviato.