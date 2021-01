Gli schemi e le papere (o erano oche?)

Vi siete mai trovati nel mezzo di quelle telefonate in cui non sapete cosa dire? La verità? Una bugia? Io credo che dire la verità in maniera diplomatica sia l’unico modo di procedere, ma qualche volta il diavoletto che si siede sulla mia spalla sinistra mi tenta, soprattutto quando vorrei non dare opinioni. In queste occasioni, mi piacerebbe dire: “Scusa va a fuoco la cucina! Ci sentiamo dopo per forza maggiore!” oppure “Mi si sta bruciando l’arrosto!”. Devo dire che il diavoletto perde quasi sempre e quando non lo fa, l’interlocutore, dall’altra parte della linea, capisce subito che si tratta di una pretesto bello e buono e mi devo scusare.

Comunque ora vi racconto la famosa telefonata. Anni fa una mia cara amica mi ha raccontato spaventata le sue paure. Dopo aver letto un articoletto in non so quale giornale su Freud e l’amore si era convinta di aver sposato il padre, non proprio lui in persona ma un uomo che gli assomigliava chiaramente; insomma entrambi, il padre e il marito, avevano un bel naso importante, occhi verdi; entrambi erano magri e scattanti e ordinati all'eccesso. La mia amica, la chiamiamo Carla per comodità, aveva scritto sul foglio, nero su bianco, una bella lista con tutte le doti e i difetti in comune dei due. Sono sicura che durante la telefonata con me guardasse le parole incise su quel foglio con uno sguardo attonito e che muovesse la cornetta del telefono e la sua testa a un ritmo interiore non meglio decifrato (sì ho detto cornetta, ormai sapete la mia età). Carla, durante quella telefonata, ha attribuito tutti i litigi e le discussioni con la sua dolce metà alle somiglianze fra i due. Io non so dirvi se sia vero o meno ma – e se volete un pettegolezzo – i due sono ancora assieme!

La domanda rimane comunque: i nostri partner sono veramente la fotocopia di uno dei nostri genitori o nelle figure di riferimento?

Non si può certo parlare di “fotocopia” ma qualcosa di vero c’è. Logicamente Carla esagerava. Ripetiamo sicuramente degli schemi che abbiamo appreso da piccini come ci insegna, fra gli altri autori, Jeffrey E. Young, nel suo libro, diventato ormai un classico “Reinventing your life”. Senza andare a cercare paroloni e infilarci nelle profondità della psicologia, ricordiamoci che ci piace ciò che è noto in amore, e che le prime relazione di attaccamento ci hanno influenzato e dato forma. Insomma siamo veramente come i piccoli anatroccoli che seguono una papera! O era un’oca?

Il senso non cambia, Lorenz aveva ragione. Conclude Young che se tutte le nostre relazioni sono andate storte o comunque non ci hanno fatto felici non basta farci le domande, essere razionali e migliorare la comunicazione. Bisogna cambiare “papera”, giusto per parlare metaforicamente. Detto in soldoni, se troviamo una persona estremamente attraente, quasi irresistibile, e se veniamo da una sfilza di relazioni non centrate, sarebbe meglio provare altro, optare per il moderatamente attraente. Almeno così ci consiglia Young. In questo modo, secondo lo psicologo, non perpetriamo schemi fallimentari infantili ma scopriamo qualcosa di nuovo, che forse, e sottolineo, forse ci potrà rendere felici. Oh, se non funziona, arrabbiatevi con Young, ambasciator non porta pena.