Lavori di giardinaggio per la primavera: la comodità di noleggiare una piattaforma aerea

Si avvicina la primavera, la stagione dei lavori di giardinaggio. Il noleggio di piattaforme aeree è una soluzione comoda e sempre più richiesta dalle aziende, perché sono mezzi semplici e sicuri da usare. Fanno al caso sia degli artigiani che dei proprietari di piccole e medie imprese che devono eseguire attività come potatura di alberi, manutenzioni edili, installazione di insegne pubblicitarie, controsoffittatura, verniciatura di abitazioni o riparazione di tetti. Il noleggio di piattaforme aeree a prezzi vantaggiosi è un’opportunità per evitare l’acquisto o il leasing di veicoli che magari non sarebbero usati in maniera continuativa, risparmiando così tempo e denaro.

Un'azienda come Gimax, con sede a Torino e Milano, propone il noleggio garantendo la sicurezza al tempo della pandemia, grazie alle attività costanti di sanificazione, ed è attiva nel servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia dei dipendenti che dei nostri clienti. Per questo offre anche la possibilità di conseguire l’abilitazione all’uso delle piattaforme aeree con cestelli elevatori.

Oppure, se non è necessario avere all’interno personale abilitato, ad esempio perché l’uso di questo tipo di mezzi è eccezionale e non continuativo, si può noleggiare le piattaforme aeree con un operatore qualificato e in possesso di regolare abilitazione. Un’altra occasione di operare in modo efficiente e anche di risparmiare, servendosi delle competenze di cui c’è bisogno solo quando servono.