Quest'anno il rosa corre da solo: aperte le iscrizioni per Just The Woman I Am virtuale

Una delle passate edizioni di Just The Woman I Am a Torino

Si sono aperte le iscrizioni per #JustTheWomanIAm, manifestazione sportiva per promuovere la parità di genere e sostenere la ricerca contro il cancro. Giunta all'ottava edizione, quest'anno sarà proposta in forma virtuale domenica 7 marzo, organizzata dal CUS Torino in collaborazione con l’Università degli Studi e il Politecnico.

Novità del 2021: ogni partecipante alla corsa, fino a domenica 14 marzo, alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando, nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle 7 alle 20, e andando a percorrere la distanza classica di 5 km.

La donazione per l’iscrizione è di 20 euro a persona e comprende la maglietta, la welcome bag, il pettorale personalizzato e la spedizione a casa.

Per iscriversi, occorre inviare una mail entro mercoledì 10 febbraio a iscrizioni@torinodonna.it, indicando il nome del “team”. Tutti gli iscritti all’edizione 2020, rimandata causa Covid, riceveranno una comunicazione specifica che fornirà le indicazioni per la partecipazione alla nuova edizione.

Ogni partecipante verrà inserito sulla pagina dedicata del sito www.torinodonna.it, un marker sulla piantina dell'Italia in corrispondenza della città da cui prenderà parte alla manifestazione. In seguito, tutti avranno la possibilità di condividere l'esperienza postando sui propri canali social una foto con l'obiettivo raggiunto. Ci sarà tempo fino alle ore 12 di lunedì 14 marzo per condividere la propria Just the Woman I Am con gli hashtag #torinodonna2021 #justthewomanIam2021 #sceglidinonmancare, e contribuire a ricreare virtualmente la piazza rosa.

Con i fondi raccolti dalla manifestazione, a partire dal 2016, il sistema universitario ha organizzato, a cadenza biennale, le Unito-Polito Conference Series in Cancer. Dal 9 all'11 marzo si svolgerà il terzo convegno scientifico, accreditato ECM, dal titolo “Nanoscience in Cancer Immunotherapy”, in modalità telematica. Ad aprire il convegno scientifico, nella serata dell’8 marzo, verrà diffuso in modalità streaming lo spettacolo “Le donne della scienza”.

Sabato 6, infine, sarà la giornata dedicata alla piazza virtuale, con webinar in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 dedicati alla prevenzione.