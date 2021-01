Le Chiuse, il sentiero dei franchi e gli echi della battaglia

Guarda che cielo di vento, oggi la tormenta si spinge fino al Collombardo, che sfumato di neve polverosa si erge nel suo aspetto più epico e leggendario.

Il nostro ombroso versante di Vaie si staglia invece contro un azzurro metallico, sulla cima della montagna sembra di distinguere boschi irti come setole brune sulla schiena di un cinghiale.

Gli echi di un combattimento sospeso nel limbo della memoria sono ovunque, a cominciare da quel Sentiero dei Franchi, che percorre tutto lo spartiacque tra la Valsusa e le valli Chisone e Sangone, passando in cresta, e dal Colle Braida permette di scendere su Avigliana e Giaveno aggirando le Chiuse… Le “nostre” Chiuse, consacrate a S. Michele, erano il baluardo completato da Rotari e rafforzato successivamente da Astolfo e infine da Desiderio, per difendere le terre conquistate due secoli prima dai principi condottieri Amon, Zaban e Rhodan.

Nomi che sembrano usciti da poemi epici, e il nome stesso dei Longobardi evoca clangore di armi e pesanti gioielli d’oro, tesori nascosti nella fuga dopo la rovinosa battaglia che vide trionfare Carlo Magno e gettò le basi del Sacro Romano Impero.

E’ stato spazzato via dal vento, Desiderio venduto dai suoi stessi nobili, da quel diacono Martino che insegnò ai Franchi la strada impervia dei monti… Spazzata via Ermengarda, o Matolda, da un giorno all’altro sposa ad uno sconosciuto, garanzia di pace, ostaggio forse, e da un giorno all’altro ripudiata, rifiutata da un mondo dalle ragioni estranee.

Restano i nomi, tracce da seguire per ricostruire la storia: borgate che si chiamano Sala o Braida, che indica un terreno coltivabile (anche a Vaie abbiamo una Via delle Braide!). I tanti Mollar o Molè, la Tomba di Matolda, pianoro proprio nei pressi del Collombardo.

Le Mura, o La Mura, toponimi che rimbalzano da un lato all’altro delle Chiuse, e le Chiuse stesse, fortezze naturali fatte di montagne e di paludi.

Bastioni di cui non troviamo traccia, perché i confini Longobardi erano difesi da sbarramenti provvisori di legno, pietre e terra (le bastite), che potevano essere spostate o rinforzate, che si integravano nel territorio, e che avevano la funzione di rallentare l’avanzata nemica piuttosto che di sbarrare completamente il passaggio.

“A-ij è pì d’òr tra Colombard e Colombardin che da Susa e Turin” (c’è più oro tra Collombardo e Collombardino che da Susa a Torino), dice un detto popolare, è l’oro dell’infelice Matolda? Sono i monili delle donne longobarde, deposti come ultimo dono nella tomba del loro giovane principe? E dov’è questa tomba ? Secondo la leggenda, i guerrieri la scavarono nel letto della Dora, dopo averne deviato il corso, e una volta terminato il mesto rito, affidarono al fiume il segreto della sepoltura regale.

Ad ascoltare bene, nel bosco, sembra di udire a volte l’eco di un canto, a volte i torrenti in piena rimbombano come eserciti in battaglia, a volte…

No, è solo il vento…