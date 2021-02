Piemonte, Anas: al via l'adeguamento impianto di illuminazione in galleria 'Cesana' sulla statale 24 del Monginevro

Avanzano gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione a servizio delle gallerie ‘Cesana’, ‘Claviere’ e ‘Piccola Dora’, lungo la strada statale 24 “del Monginevro”, in provincia di Torino.

Completati in anticipo i lavori all’interno della galleria di Claviere, a partire da domani 2 febbraio e fino al 16 febbraio i tecnici eseguiranno le lavorazioni all’interno della galleria ‘Cesana’, tra il km 93,200 e il km 95,150 della statale. Il progetto di intervento prevede la sostituzione di tutte le 540 lampade a servizio della galleria con altrettanti punti luce a tecnologia LED a basso consumo energetico.

Per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, fino alla conclusione dei lavori i veicoli inferiori alle 26 tonnellate provenienti dalla Francia/Claviere e diretti a Cesana Torinese saranno indirizzati sulla viabilità comunale (ex SS24) mentre i mezzi pesanti con peso superiore a 26 tonnellate potranno usufruire della A32 e del Traforo del Frejus.

Nessuna limitazione è invece prevista per chi viaggia da Cesana in direzione Francia che potrà percorrere la galleria di Cesana appositamente allestita a senso unico di marcia.

L’investimento complessivo per i lavori, che riguardano le gallerie ‘Claviere’, ‘Cesana’ e ‘Piccola Dora’, ammonta a 1 milione e 20 mila euro.

Le nuove installazioni sono finalizzate a elevare gli standard di efficacia ed efficienza dell’illuminazione in galleria lungo la statale del Monginevro. Le lampade a LED saranno inoltre controllate da un sistema di gestione in grado di regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno.