Il 5 febbraio la Città metropolitana rifila un calcio al bullismo con ‘Passa la palla’

Anche quest’anno la Città metropolitana di Torino aderisce alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che cade il 7 febbraio, aderendo a un’iniziativa online che si svolgerà il 5 febbraio mattina sul sito del Museo del cinema e organizzato in collaborazione con la rete ‘Passa la palla’.

“Il contrasto al bullismo è un tema molto sentito dalla Città metropolitana di Torino che da diversi anni promuove iniziative di contrasto al fenomeno” spiega la consigliera delegata Barbara Azzarà che parteciperà all’incontro virtuale con gli studenti. “Già nel 2017 il Consiglio metropolitano ha approvato una mozione - fra le prime presentate in Italia - di cui sono stata prima firmataria che ci ha impegnato a promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in materia di bullismo e cyberbullismo rivolte a docenti, genitori e ragazzi: perché è un fenomeno che richiede una risposta di contrasto complessa, che agisce su più piani ed è indispensabile lavorare in rete”.

L’anno scorso “Passa la palla” era stato un evento in presenza che si era tenuto presso la sede di corso Inghilterra della Città metropolitana di Torino: un convegno seguitissimo che ha dato vita a un protocollo d’intesa per la costituzione della rete nazionale con il medesimo nome. Gli enti promotori della rete sono la Città metropolitana di Torino; il Liceo statale ‘C. Colombo’ di Marigliano (Na); l’Associazione di volontariato ‘Social for Inclusion ODV’. Obiettivo della rete è promuovere la collaborazione nazionale e internazionale tra tutte le realtà del mondo giovanile, tra scuole, associazioni, istituzioni per promuovere i valori dell’inclusione sociale, del pluralismo, della partecipazione e della solidarietà sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo e, in generale, sulle problematiche che possono vivere i ragazzi nella realtà di oggi.

Quest’anno ovviamente non saranno possibili iniziative in presenza sul territorio, ma “Passa la palla” punterà su uno strumento “principe” nella comunicazione con i ragazzi: il cinema. Grazie alla partnership con il Museo del cinema, “Passa la palla” si svolgerà nella sala cinematografica virtuale del Museo proponendo a partire dalle ore 11 due film seguiti da un approfondimento online con educatori ed esperti e un’attività interattiva con gli studenti.

Saranno ospiti dell’incontro anche Elena Ferrara, senatrice della XVII legislatura e promotrice della legge 71/2017, e il gruppo Eugenio in Via Di Gioia.