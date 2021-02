"PuliAMO Chieri", il Comune rinnova il patto con il gruppo 'Chieri è'

Il Comune ha rinnovato il patto di condivisione con il gruppo informale “Chieri è”, denominato "PuliAMO Chieri".

Sono 20 i patti di condivisione già attivati, nelle prossime settimane alcuni di questi verranno rinnovati, mentre si prevede la firma di ulteriori nuovi patti. Chieri è stato tra i primi Comuni italiani ad adottare, nel 2014, un Regolamento sui Beni Comuni: il "Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni" disciplina e rende possibili le ‘azioni di cittadinanza attiva’, attraverso un percorso che muove dalle proposte avanzate dai cittadini per arrivare ai ‘patti di condivisione’, che disciplinano i vari aspetti della gestione e cura dei Beni Comuni, definendo gli impegni sia dell’amministrazione sia dei cittadini.

Commenta il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero: "I patti sono uno strumento importante per coinvolgere e rendere protagonisti i cittadini nella gestione e cura dei beni comuni, valorizzando spazi pubblici che vengono restituiti alla cittadinanza, o coinvolgendo le persone nella cura del verde, migliorando l’ambiente e la qualità della vita. “PuliAMO Chieri” è stato il primo patto immateriale, perché non prevede una localizzazione predefinita, ma viene a definire le azioni di cura poste in essere dai volontari attraverso attività di pulizia e manutenzione, raccolta di spazzatura, fogliame e sfalci residui, in collaborazione con il Consorzio Chierese per i Servizi e il Servizio Ambiente del Comune".

L’amministrazione comunale ha stanziato 500 euro a supporto delle attività previste, mettendo a disposizione dispositivi di protezione individuale (guanti), bidoni e attrezzi.