Sospetto caso di Covid, a Nichelino chiusa la biblioteca civica Arpino

Non è la prima volta che capita (era già successo a fine ottobre) e probabilmente non sarà neppure l'ultima. Dal pomeriggio di ieri, lunedì 1° febbraio, la biblioteca civica Giovanni Arpino di Nichelino è temporaneamente chiusa per un intervento di sanificazione, a causa di un sospetto caso di Covid.

La riapertura non è prevista prima dell'inizio della prossima settimana, proprio per garantire una ripresa in totale sicurezza. Per tutti coloro che hanno necessità, si può contattare la biblioteca alla mail biblioteca@comune.nichelino.to.it.