Asfalto colabrodo a Mirafiori Nord, brutta caduta per l'ex atleta paralimpica Patrizia Saccà

Disavventura per l'ex atleta paralimpica Patrizia Saccà: la medaglia di bronzo ai giochi di Barcellona '92 nel tennistavolo, ambasciatrice dello sport praticato da persone con disabilità e ideatrice dell'attività di yoga 'per tutti', è infatti rimasta vittima di una brutta caduta in strada a causa del fondo dell'asfalto irregolare.

Il fatto, accaduto venerdì scorso in via Fatebenefratelli (zona Mirafiori Nord) a pochi metri da casa, ha provocato un occhio nero e diverse contusioni: “Una delle ruotine anteriori della carrozzina - racconta – si è incastrata in una piccola crepa facendomi cadere. Marciapiedi e strade di questo quartiere, comprese via Pertinace e via Dandolo, sono piene di buche, buchette e rattoppi vari: ieri la stessa sorte è toccata a una signora anziana e, come se non bastasse, le strisce pedonali sono sbiadite da molti mesi tanto da rendere pericolosi anche gli attraversamenti. Sembra di essere nel terzo mondo, è possibile che mai nessuno si occupi della periferia? Molte persone continuano a cadere ma non viene fatto nulla”.

A rendere il tutto ancora più paradossale sono i mancati interventi dei settori di competenza nonostante diverse segnalazioni e solleciti: “Nel corso dell'ultimo anno - prosegue Saccà – ho telefonato e scritto già diverse volte sia alla polizia municipale che agli uffici comunali, ma, oltre al consueto rimpallo di responsabilità, le richieste sono cadute nel vuoto. La situazione qui è pessima ma anche nel resto della città non siamo messi meglio: in alcune zone del centro, come piazza Vittorio, spostarsi in carrozzina è un vero e proprio incubo”.