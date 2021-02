Blitz contro la droga: sequestrato oltre un chilo di marijuana tagliata con l'eroina e tre persone in manette

In particolare i militari della Tenenza di Ciriè, durante un posto di controllo nei pressi dell’aeroporto di San Maurizio Canavese, hanno fermato i tre, due trentenni e un ragazzo di 16 anni, a bordo di una vettura in cui sono stati rinvenuti dei sacchetti in nylon con alcuni grammi di stupefacente del tipo “amnesia”, marjuana tagliata con metadone o con eroina, molto diffusa fra i più giovani.



Nelle successive perquisizioni domiciliari, eseguite a Torino, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, oltre a materiale necessario per il taglio e il confezionamento. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 1,2 chilogrammi di amnesia, 75 grammi di hashish e la somma contante di 1.800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.