Un gambiano ricercato individuato vicino alla stazione Rebaudengo

Gli agenti del Commissariato Barriera di Milano, impegnati nel servizio di controllo del territorio, lo scorso venerdì mattina hanno controllato un gruppo di cittadini stranieri che stazionavano nei pressi della stazione Rebaudengo.

Tra loro hanno notato un ventitreenne con precedenti ricercato per l’aggravamento di una misura cautelare. Al giovane, di nazionalità gambiana, la misura del divieto di dimora nella città di Torino era stata sostituita dal 25 gennaio con quella più grave della custodia cautelare in carcere. Nonostante un conoscente del giovane abbia tentato di convincere gli agenti a non fermare l’amico, gli agenti hanno proceduto all’accompagnamento dello stesso presso gli uffici di polizia per poi dare seguito alla misura e all'arresto.