Nuovo appuntamento in streaming per la Bohème: e il Regio lancia i suoi "giovedì" con i Maestri

E' stato riprogrammato giovedì 4 febbraio, alle ore 20, lo streaming della Bohème al Teatro Regio, dopo la fallita diretta di ieri sera a causa di un problema con la piattaforma Top-IX. L'opera vede sul podio dell'Orchestra e del Coro Daniel Oren, per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, le scene a cura di Leila Fteita e i costumi firmati da Nicoletta Ceccolini, che riprendono fedelmente i celeberrimi bozzetti che realizzò Adolf Hohenstein per la prima assoluta al Regio del 1896.

“Siamo spiacenti e mortificati per quanto accaduto – dice il commissario straordinario Rosanna Purchia -. Questa produzione è senza dubbio travagliata, bloccata a marzo dal lockdown e ieri sera da un macchinario che ha smesso improvvisamente di funzionare. Ci dispiace moltissimo per quanto accaduto e ci auguriamo che tutti vogliano accettare le nostre scuse, continuando a concederci la fiducia". Scuse che si aggiungono a quelle di Andrea Casalegno, direttore tecnico del Consorzio Top-IX.

Un'occasione, per l'ente lirico, di lanciare un nuovo appuntamento online, i Giovedì del Regio, tutti alle ore 20.

Il 18 febbraio va in streaming il Concerto diretto da Daniele Rustioni. Il programma è tutto dedicato a Ludwig van Beethoven con l’Orchestra e il Coro Teatro Regio Torino, quest’ultimo istruito dal maestro Andrea Secchi. Si inizia con l’Ouverture Le creature di Prometeo in re maggiore op. 43a e chiude il concerto la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 Eroica; nella parte centrale, un brano di rara esecuzione: la cantata Calma di mare e viaggio felice in re maggiore per coro e orchestra op. 112.

«L’Eroica è dedicata a tutti noi e a tutti voi – racconta Rustioni –, siamo un po’ tutti eroi dei nostri tempi. Noi continuiamo a fare musica e, seppur con difficoltà, portiamo l’arte nelle case del nostro pubblico, che tenacemente ci segue in questo periodo così complesso».

Giovedì 11 marzo va online Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart con l’Orchestra e Coro Teatro Regio Torino diretti dal Maestro Riccardo Muti, per la prima volta al Teatro Regio (disponibile on demand fino al 30 settembre).

Chiara Muti firma la regia di questa coproduzione del 2018 tra il Teatro San Carlo di Napoli e la Wiener Staatsoper. Il sestetto tutto italiano dei protagonisti è composto da Eleonora Buratto, Paola Gardina, Alessandro Luongo, Giovanni Sala, Francesca Di Sauro e Marco Filippo Romano.

Per il Maestro Muti, l’opera è «un universo misterioso e colmo di ambivalenze, proiettato verso una fine disincantata e cinica»; dal suo canto, la regista interpreta il libretto di Da Ponte come «un testo metafisico sulla questione profonda dell’Io in rapporto all’altro». Le scene sono di Leila Fteita, i costumi di Alessandro Lai. La trasmissione in streaming dell’opera è gratuita ed è resa possibile grazie a RMMusic (www.riccardomutimusic.com).

Giovedì 18 marzo appuntamento con il Concerto straordinario sempre diretto da Muti. L’Orchestra e il Coro del Teatro Regio Torino sarannno impegnati in un meraviglioso programma dedicato a Giuseppe Verdi con la Sinfonia da Giovanna d’Arco e Stabat Mater e Te Deum da Quattro pezzi sacri per coro e orchestra.

Il 25 sarà invece la volta del Concerto diretto da Antonello Manacorda ancora con l’Orchestra e il Coro Teatro Regio Torino. Protagonista Beethoven, con l’Ouverture in do minore op. 62 da Coriolano, l’Ouverture in fa minore op. 84 da Egmont, la Fantasia corale in do minore per pianoforte, soli coro e orchestra op. 80 e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Per informazioni, vendita e streaming: www.teatroregio.torino.it