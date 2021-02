Crisi florovivaismo: il 15 febbraio primo incontro tra le aziende piemontesi

Alla fine di Marzo dello scorso anno, in pieno lockdown, su richiesta di centinaia di imprese del settore floricolo di tutto il territorio nazionale, è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato da Assofloro, associazione di riferimento nel settore del florovivaismo, per monitorare e fare fronte alla crisi del comparto conseguente all’emergenza Covid-19. Nel gruppo di lavoro, in rappresentanza della filiera floricola piemontese, sono presenti Simone Cargnino e Pier Giovanni Botta, floricoltori, che si fanno portavoce delle aziende del settore floricolo regionale.