Crowdfunding per cultura e assistenza: Fondazione Sviluppo e Crescita CRT apre a una nuova selezione di progetti

Per l’edizione 2021, +Risorse prevede anche un corso di formazione online gratuito sul crowdfunding per tutte le organizzazioni del territorio di Piemonte e Valle d’Aosta che non si candidano al bando o che non sono state selezionate. Nel corso dell’anno Eppela organizzerà 12 incontri on line, uno ogni mese, cui potrà partecipare un rappresentante per ente.